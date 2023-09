30 Grad am Wochenende - Stadt Salzburg erwartet Ansturm auf den Gaisberg

Das spätsommerliche Wetter bleibt uns bis nach dem Wochenende bestehen. Die Experten von Geosphere Austria prognostizierten am Donnerstag sonnige, beinahe wolkenlose Tage mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad.

29 Grad am Samstag, 30 am Sonntag und die erste Schulwoche startet sogar mit Werten von bis zu 31 Grad: Im Bundesland Salzburg steht eine kleine spätsommerliche Hitzewelle bevor. Die hohen Wert sind in allen Bezirken mit Ausnahme des Lungaus zu erwarten. Diese Daten hat die Geosphere am Donnerstag veröffentlicht.

Aufgrund dieser vorhergesagten Werte werden sich die Schwimmbäder wohl noch einmal füllen, auch Ausflugziele in deutlich kühleren Höhenlagen werden gestürmt.

Die Stadt Salzburg erwartet beispielsweise viele Besucherinnen und Besucher auf dem Gaisberg - und reagiert. Der Gaisbergbus (Linie 151) wird deswegen am Samstag und Sonntag verstärkt und bringt Ausflügler vom Mirabellplatz aus im 22-Minuten-Takt auf den Gipfel des Salzburger Hausbergs.

Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich: "Der Herbst zählt bekannterweise zu den beliebtesten Wanderzeiten, dem wird dadurch Rechnung getragen, dass die Stadt gerade jetzt im Herbst - bei entsprechenden Wetterverhältnissen - die Taktverdichtung auf 22 Minuten in Auftrag geben wird. Steigende Fahrgastzahlen bestätigen die Attraktivität des Gaisberbusses.