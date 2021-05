30-Grad-Marke wurde am Montag in Salzburg geknackt

Subtropische Warmluft mit starkem Föhn lässt derzeit sommerliche Gefühle aufkommen. Doch bereits am Mittwoch kommt die nächste Kaltfront. Für nächste Woche, wenn die Gastgärten öffnen dürfen, ist Besserung in Sicht.

29,2 Grad in Lofer, 28,3 Grad in Golling sowie 28,2 Grad in der Stadt Salzburg sowie in St. Johann: Bei diesen sommerlichen Temperaturen am Muttertag zog es viele Salzburger ins Freie, zu den Seen und auf die Berge. "Am Montag wird es am Nachmittag noch um eine Spur wärmer", sagte Christian Ortner von der Salzburger Wetterdienststelle. "Die 30-Grad-Marke wird sicherlich überschritten werden. So gesehen wird das der bislang heißeste Tag in diesem Jahr", so der Meteorologe.

Gegen 14.30 Uhr war es dann soweit: Die 30-Grad-Marke wurde an der Wetterstation am Flughafen in Salzburg erstmals im Jahre 2021 geknackt, was per Definition einem Hitzetag entspricht.

Möglich machen dies ein Tiefdruckgebiet im Westen Europas sowie ein Hochdruckgebiet im Osten, die warme Luft aus dem Süden ansaugen. Diese massiven Föhnströmungen werden im Tauernbereich Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erreichen, im Gasteiner Tal sind Spitzen bis zu 90 km/h möglich.

"Am Dienstag wird der Föhn wieder nachlassen, dennoch werden die Temperaturen trotz zunehmender Bewölkung noch auf bis zu 27 oder 28 Grad ansteigen, ehe in der Nacht zum Mittwoch ein Wetterumschwung zu erwarten ist", erklärte Christian Ortner. Eine Kaltfront aus dem Westen, verbunden mit der Änderung des Luftstroms und Regenschauern, wird die Temperaturen wieder nach unten rasseln lassen. "Wir rechnen mit Höchstwerten von 15 Grad und einem wechselhaften Wetter, das bis zum kommenden Wochenende anhalten wird", ist sich der Meteorologe sicher.

Dennoch gibt es einen Lichtblick: "Schon für die kommende Woche ist nach den jüngsten Berechnungen ein Hochdruckgebiet in Sicht, das speziell ab der Wochenmitte wieder für wärmere Temperaturen sorgen könnte. Für alle, die sich bereits auf die Wiedereröffnungen der Gastgärten ab dem 19. Mai freuen, ist das sicher eine gute Nachricht", so Christian Ortner.

Es wird deutlich früher wärmer

Im Vergleich zum 20. Jahrhundert ist der Termin des ersten 30ers aber mittlerweile deutlich früher geworden. Die Marke wird mittlerweile um durchschnittlich elf Tage früher erreicht als noch vor einigen Jahrzehnten, wie eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zeigt.

"In den letzten 30 Jahren, in der Klimaperiode 1991-2020, wurde in Österreich der erste 30er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni reichte", weiß Alexander Orlik von der ZAMG. "In der Klimaperiode 1961-1990 wurde die 30-Grad-Marke im Durchschnitt am 30. Mai erreicht, mit einer typischen Schwankung von Mitte Mai bis Mitte Juni."

In den vergangenen Jahren gab es den ersten 30er im Jahr 2020 am 23. Mai (Imst, Innsbruck, Haiming, Landeck, Mayrhofen, Prutz), 2019 am 3. Juni (Bludenz, Feldkirch, Innsbruck, Jenbach, Imst, Haiming, Bad Goisern, Schärding), 2018 am 20. April (Salzburg-Freisaal) und 2017 am 19. Mai (Waidhofen/Ybbs, Oberndorf/Melk, Wieselburg, Amstetten, Schärding, Bad Ischl, Weyer, Linz).

2018 wurde die 30-Grad-Marke extrem früh erreicht, es war der zweitfrüheste Termin. Den frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg.

Den spätesten ersten 30er seit den 1950er-Jahren registrierte die ZAMG am 2. Juli 1989 (Bruckneudorf im Burgenland). "Im Jahr 1899 wurde der erste 30er sogar erst am 22. Juli gemessen. Aber vor 1950 gab es noch deutlich weniger Messstationen, daher lässt sich das mit den Messungen der letzten Jahrzehnte nicht vergleichen", sagte Orlik.