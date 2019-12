30-Jährige beteuert Unschuld im Mordprozess: "Habe ihn wirklich geliebt"

57-jähriger Pongauer Promi-Skihüttenwirt getötet: Das Urteil steht bevor. Die Geschworenen haben sich zur Beratung zurückgezogen.

Im fortgesetzten Prozess gegen eine 30-Jährige, die ihren 57-jährigen Ehemann, einen Promi-Skihüttenwirt im Pongau, am 3. März 2019 mit einem Messerstich getötet haben soll, wird am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das Urteil erwartet. Die Staatsanwältin hielt in ihrem Plädoyer an der Mordanklage fest. Der Verteidiger sprach erneut von einem tragischen Unfall.

Nach den Plädoyers hatte die Beschuldigte das letzte Wort. "Bitte glauben sie mir, ich habe ihn wirklich geliebt. Ich hätte ihm nichts Böses antun können", sagte die Rumänin. Gegen 14.00 zogen sich die Geschworenen zur Rechtsbelehrung und zur anschließenden Urteilsberatung zurück. Vermutlich wird nicht vor 17.00 Uhr eine Entscheidung fallen. Den Geschworenen wurden drei Fragen gestellt: Handelt es sich um Mord, um eine absichtlich schwere Körperverletzung mit Todesfolge oder um eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang.

Zu dem tödlichen Zwischenfall kam es kurz nach Mitternacht in einem der Gastronomiebetriebe des prominenten Pongauer Wirtes. Die Angeklagte, die in einer Apres-Ski-Hütte ihres Mannes mitarbeitete, hatte ihre Unschuld beteuert. Sie habe in der Küche mit einem Messer Fleisch für eine Jause geschnitten. Ihr Mann sei hereingekommen, es habe sich ein Streit entfacht, weil sie nachher noch mit Freunden eine Bar besuchen wollte und er eifersüchtig geworden sei.

Sie habe ihn auch mit Scheidung konfrontiert, schilderte die Angeklagte am Montag, dem ersten Prozesstag, dem Vorsitzenden des Schwurgerichtes, Richter Helmuth Marco Torpier. Ihr Mann habe sie an der Hand, in der sie das Messer hielt, gefasst und sie zu ihm gezogen. Dass das Messer in seinen Oberkörper drang, habe sie gar nicht bemerkt. Als sie Blut am Messer gesehen habe, habe sie zunächst gedacht, es handle sich nur um einen Kratzer. "Ich dachte, er wollte mich erschrecken", meinte sie.

In ihrer ersten Einvernahme vor der Polizei erzählte die 30-Jährige, ihre Mann habe sich aus Eifersucht umbringen wollen. Diese Version hielt sie im Prozess nicht aufrecht. Bei dem Streit waren sowohl der Wirt und seine Frau alkoholisiert. Einem Gerichtsgutachter zufolge handelte es sich bei den beiden um Berufsalkoholiker, die Ehefrau war zur Tatzeit zurechnungsfähig.

Laut Staatsanwältin war die zwölf Zentimeter lange Klinge des Messers zur Gänze in den Brustkorb des Opfers eingedrungen. Die Stichbewegung müsse heftig gewesen sein. Der Mann sei an seinen schweren inneren Verletzungen verblutet. Die berufliche Dauerbelastung habe zu Konflikten, meist unter Alkoholeinfluss, zwischen dem Ehepaar geführt. Die Angeklagte habe ihren Mann, der sie manchmal auch geohrfeigt habe, mehrmals damit konfrontiert, dass sie so nicht mehr weitermachen wolle. Die Staatsanwältin gab zudem zu bedenken, dass die Ehefrau die Begünstigte von Lebensversicherungen ihres Mannes in Höhe von rund 300.000 Euro gewesen sei. Opferanwalt Stefan Rieder hielt die Unfallversion der Beschuldigten ebenfalls nicht für plausibel.

Verteidiger Kurt Jelinek hat in seinem Plädoyer erneut einen Freispruch vom Mordvorwurf gefordert. Die Einstichstelle sei an der Achselhöhle des Mannes gewesen und daher völlig untypisch für jemanden, der eine Tötungsabsicht hege. "Sie hatte kein Motiv", erklärte der Rechtsanwalt. Die 30-Jährige sei auch von den Zeugen nicht belastet worden. Auch habe es vor dem 3. März keine Anzeichen dafür gegeben, dass das Ehepaar massiv gestritten hätte. In dem Prozess wurde mehr als ein Dutzend Zeugen befragt.

