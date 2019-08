30-Jähriger stürzte in der Watzmann-Ostwand in den Tod

Für einen 30-jährigen Bergsteiger aus Israel kam am Freitag jede Hilfe zu spät. Der Mann war in der Watzmann-Ostwand an der Wasserfallplatte abgerutscht und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe.

Der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" startete von Schneewinkl im benachbarten Bayern mit einem Berchtesgadener Bergretter zu einem Suchflug: Die Einsatzkräfte fanden rasch die Absturzstelle in rund 1700 Metern Höhe und brachten dann per Tau den Flugretter und einen Mann der bayerischen Bergwacht zum Abgestürzten, wobei man nichts mehr für den 30-Jährigen tun konnte. Der Pilot setzte danach zwei Retter oberhalb der Wasserfallplatte per Tau ab. Die Bergretter bohrten einen Standplatz und seilten sich zu sechs weiteren, unverletzten Bergsteigern ab. Sie hatten den Sturz mitangesehen und konnten nicht mehr weiterklettern. "Christophorus 6" und später auch "Edelweiß 2" nahmen die sechs Bergsteiger per Tau und Winde auf und flogen sie nach Sankt Bartholomä aus, wo die BRK-Wasserwacht mit ihrem Rettungsboot bereitstand. Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht kümmerte sich anschließend um die Unfallzeugen. Ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) der Polizei nahm den tödlichen Absturz auf und barg die Leiche zusammen mit der Bergwacht und dem Polizeihubschrauber, der den Abgestürzten nach Schneewinkl ausflog. Quelle: SN