30 Jahre Tagesmutter in Salzburg und Elsbethen: 93 Kinder gingen daheim bei Edith Bergmann ein und aus

Sie ist eine der längstgedienten Tagesmütter Salzburgs. Nach 30 Jahren in ihrem Traumberuf ist Edith Bergmann seit Montag in Pension.

Eine ganze Wand im Vorraum ihres Hauses in Elsbethen hat Edith Bergmann den 93 Mädchen und Buben gewidmet, die sie in den vergangenen drei Jahrzehnten als Tagesmutter in Vollzeit bei sich daheim betreut hat - zuerst in der Stadt Salzburg und seit 2004 in Hinterwinkl. Viele Fotos erinnern an die Kinder - viele sind längst erwachsen. "Zu fast allen habe ich noch Kontakt", sagt Bergmann.

Am Freitag hat sich die 60-Jährige von ihren letzten Tageskindern verabschiedet und mit ...