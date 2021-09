30 Joints geraucht: Drogenlenker in Wals aus dem Verkehr gezogen

Außerdem verspeiste der 21-jährige Flachgauer noch zwei Hasch-Brownies.

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Zivilstreife der Polizei auf der A1 in Fahrtrichtung Walserberg auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam, der mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und dabei nicht die Spur halten konnte. Bei der anschließenden Kontrolle im Gemeindegebiet von Wals wirkte der Lenker äußerst nervös und zitterte stark. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Der 21-jährige Flachgauer gab an, dass er vor drei Tagen gemeinsam mit zwei Freunden insgesamt 15g Cannabis, also etwa 30 Joints, geraucht habe. Da dies scheinbar noch nicht genug war, habe er anschließend noch zwei Hasch-Brownies verspeist. Der Lenker wurde zur Feststellung der Fahrtauglichkeit in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Bei der darauffolgenden klinischen Untersuchung konnte eine Beeinträchtigung durch Suchtgift sowie die Fahruntauglichkeit bestätigt werden. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtet die Polizei.