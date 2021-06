300 Jahre altes Häuschen in Schleedorf wird mit Leben erfüllt

Gemeinsam Lebensmittel in Bioqualität einkaufen wollen fünf Einheimische in Schleedorf. Ein Haus im Ortskern wird dafür zur "Speis" umfunktioniert.

Es ist eine bunte Truppe, die sich da in Schleedorf zusammengefunden hat. Doch was wäre besser geeignet, um eine Designerin, eine Filmemacherin, einen Schwammerlzüchter, eine Studentin und eine Pensionistin an einen gemeinsamen Tisch zu bringen, als das Essen?

Wobei gar nicht ganz klar ist, welcher Gedanke Designerin Birgit Reiger und Filmemacherin Sophie Huber-Lachner zuerst befallen hat: die Idee einer FoodCoop, also einer Einkaufsgemeinschaft für Lebensmittel, oder doch der Wunsch, dem beschaulichen Schleedorfer Ortskern einen neuen Treffpunkt zu geben. ...