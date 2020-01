3000 Fans von DJ Ötzi trotzten bei der Gipfeltour in Bad Hofgastein Wind und Wetter

Der Auftritt von Gerry Friedle musste am Sonntag sogar verschoben werden: Der Wind und starker Schneesturm verhinderten den pünktlichen Start. Um 12.30 Uhr war es aber soweit: Die Gipfeltour konnte starten. Eine zweite gute Nachricht für DJ Ötzi. Sein "Best of"-Album erhielt Platin.

3000 Fans von DJ Ötzi alias Gerry Friedle ließen sich am Sonntag die Gipfeltour bei der Bergstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein nicht entgehen. Auch Wind und Wetter konnten sie nicht abhalten. Schon um 10.30 Uhr standen die ersten Fans bei der Bergstation der Schlossalmbahn und sicherten sich die besten Plätze.

Die Sonne kämpfte sich langsam durch die Wolkendecke

Zunächst musste der Auftritt verschoben werden - der Wind und starker Schneesturm verhinderten den pünktlichen Start. Doch um 12.30 Uhr ließ DJ Ötzi seine Fans nicht mehr warten und startete mit seiner Gipfeltour. Nach 30 Minuten begann die Sonne, sich durchzukämpfen - und blauer Himmel war zu sehen.

Vom Album wurden schon mehr als 200.000 Stück verkauft

"Es ist einfach schön für mich zu sehen, wie sehr ich die Leute mit meinem Auftritt bewegen kann. Das ist auch das Besondere für mich an der Gipfeltour", sagt Gerry Friedle über den Ansturm der Fans. Der in Salzburg lebende Musiker hat dieser Tage besonderen Grund zur Freude. Sein "Best of"-Album ("20 Jahre DJ Ötzi - Party ohne Ende") wurde mit Platin ausgezeichnet - das bedeutet, dass mehr als 200.000 Alben verkauft wurden. Aufgenommen wurde die Doppel-CD im Salzburger Studio Late Hour Music von Harald Mörth.

Große Stars geben sich die Türklinke in die Hand

Für das Gasteiner Tal als Tourismusort war der dritte Gipfeltour-Stopp ein großer Erfolg. Gastgeber Klaus Leutgeb: "Ich bin begeistert über diesen Live-Auftritt von DJ Ötzi. Das Gasteiner Tal wird immer mehr zu einem Veranstaltungsort, an dem sich große Stars die Türklinke in die Hand geben." Die Gipfeltour von DJ Ötzi geht weiter: Die nächste Station ist Aspach in Deutschland am 1. Februar um 17 Uhr. Am 16. Februar um 16 Uhr tritt DJ Ötzi bei der Oberforsthofalm in St. Johann auf. Der Abschluss der Tour erfolgt am 26. März in Hintertux - um 19.30 Uhr.

Quelle: SN