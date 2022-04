Polizisten entdeckten die Gewächse im Blumenkisterl und stellten die Frau zur Rede.

Auf ihrem Fensterbrett hat eine 31-Jährige Frau in der Stadt Salzburg Cannabispflanzen gezüchtet. Polizisten bemerkten am Samstag die vier Pflanzen im Blumenkisterl und stellten die Wohnungsbesitzerin zur Rede. Das Gewächs wurde sichergestellt und die Frau nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.