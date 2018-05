312 Kinder zeigten ihr Wissen bei Sicherheitsolympiade

16 Schulklassen aus Salzburg und Bayern nahmen am Mittwoch an der Sicherheitsolympiade auf dem Gelände des Landesfeuerwehrverbandes in Salzburg-Maxglan teil.

16 Schulklassen aus Salzburg und Bayern nahmen am Mittwoch an der Sicherheitsolympiade auf dem Gelände des Landesfeuerwehrverbandes in Salzburg-Maxglan teil. Die Kinder lernen dabei auf spielerische Weise die Notrufnummern und wie sie Gefahrensituationen vermeiden. Die besten Salzburger Volksschulen (Walserfeld und Maxglan) nehmen am Bundesfinale teil. Bei der Sicherheitsolympiade werden seit dem Jahr 2000 alle Volksschulen Salzburgs und seit 2004 auch die Grundschulen im Landkreis Berchtesgadener Land und Traunstein eingeladen. Rund 70.000 Mädchen und Buben nahmen in den letzten 18 Jahren bereits an der Veranstaltung teil, das sind jährlich ca. 4000 Teilnehmer. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/ROBERT RATZER (SN)