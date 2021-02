32 Apotheken in Salzburg bieten kostenlose Coronavirus-Schnelltests an

Ziel sei es, so vor allem Regionen abzudecken, in denen es bisher kaum oder nur schwer erreichbare Testmöglichkeiten gab, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Das Angebot von kostenlosen Coronavirus-Schnelltests ist am Montag noch einmal deutlich ausgeweitet worden. In 29 Salzburger Apotheken sind ab sofort parallel zu den bestehenden Teststraßen ebenfalls Abstriche möglich. Die Apotheke in Elixhausen beginnt damit am 17. Februar, für zwei Standorte in der Stadt Salzburg wird der Starttermin noch bekannt gegeben. Ziel sei es, so vor allem Regionen abzudecken, in denen es bisher kaum oder nur schwer erreichbare Testmöglichkeiten gab, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Im Endausbau gibt es damit 32 weitere Testmöglichkeiten in allen Salzburger Bezirken. Die teilnehmenden Apotheken im Überblick:

Voranmeldung notwendig

So funktioniert der Gratis-Test in der Apotheke: Melden Sie sich telefonisch (manche Apotheken bieten auch auf ihrer Internetseite eine Registrierung an, Anm.) für einen Termin in der Apotheke Ihrer Wahl an. Nehmen Sie zu Ihrem Testtermin die E-Card mit. Die Abstrichnahme erfolgt durch eine Apothekerin oder einen Apotheker unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorkehrungen. Verwendet werden Antigentests, die eine CE-Kennzeichnung aufweisen und vom Hersteller für einen Nasen/Rachen-Abstrich bestimmt wurden. Bei einem negativen Ergebnis erhalten Sie eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48 Stunden ist, als Freitesten für körpernahe Dienstleister gilt. Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses begeben Sie sich bitte in Selbstquarantäne und rufen Sie 1450. Es erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.

Quelle: SN, Apa