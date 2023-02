32-Jährige zog Mann aus der Salzach: "Ich habe gewusst, dass ich das kann"

Veronika Wallner ging am Montagnachmittag mit ihrem Hund in Bischofshofen an der Salzach spazieren, als sie plötzlich einen Mann im Fluss treiben sah. Sie sprang ins Wasser - und zog ihn ans Ufer.

SN/wasserrettung/privat Veronika Wallner (im Bild) rettete bei Bischofshofen den 49-jährigen Fußgänger aus der eiskalten Salzach.