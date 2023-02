32-Jährige zog Mann aus der Salzach: 49-Jähriger verstorben

Am Dienstag hatte eine Zeugin einen Mann bei Bischofshofen aus der Salzach gezogen. Er ist im Krankenhaus den Unfallfolgen erlegen.

Jener 49-jährige Mann, der am Dienstag bei Bischofshofen in die Salzach gestürzt war, ist am Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Der Mann hatte gegen 15.30 Uhr versucht, unter der Eisenbahnbrücke hindurchzugehen, um dann wieder auf den Treppelweg zu gelangen. Dabei war er ausgerutscht und in die Salzach gestürzt. Eine 32-jährige Zeugin hatte den Mann mit dem Kopf nach unten im Wasser treiben gesehen. Sie sprang in das Wasser und zog ihn an Land . Die Rettungskräfte reanimierten den Mann eine Dreiviertelstunde und konnten ihn schließlich vorerst stabilisieren. Er kam auf die Intensivstation des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums, wo er schließlich am Donnerstag verstarb.