32-Jährige zog Mann aus der Salzach: "Ich habe gewusst, dass ich das kann"

Veronika Wallner ging am Montagnachmittag mit ihrem Hund in Bischofshofen an der Salzach spazieren, als sie plötzlich einen Mann im Fluss treiben sah. Sie sprang ins Wasser - und zog ihn ans Ufer.

"Wenn ich mir das nicht zugetraut hätte, wäre ich nicht gesprungen", sagt Veronika Wallner am Dienstag zu den SN. Die 32-Jährige aus Pöham, einem Ortsteil von Bischofshofen, holte am Montagnachmittag einen Mann aus der eiskalten Salzach. Der 49-jährige Fußgänger war gegen 15.30 Uhr am Treppelweg auf der Höhe der Eisenbahnbrücke gestürzt und ins Wasser gefallen. Wallner war zu dieser Zeit gerade mit ihrem Hund entlang der Salzach spazieren. Plötzlich wurde sie dort zunächst auf einen zweiten Vierbeiner aufmerksam, um den ...