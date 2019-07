33 Grad in Salzburg: Auf Baustellen gab es hitzefrei

Ab 32,5 Grad gibt es die Möglichkeit, Baustellen wegen "Schlechtwetters" zu schließen. Die Arbeiter bekommen in solchen Fällen eine Fortzahlung. Die Gewerkschaft fordert, dieses Mittel häufiger einzusetzen.

Auf 33 Grad kletterte das Thermometer am Donnerstag auf den Wetterstationen in Salzburg. In der Sonne war es an vielen Stellen deutlich heißer. Besonders von der Hitze betroffen sind etwa Bauarbeiter. Seit sechs Jahren gibt es die Möglichkeit, diesen bei besonder großer Hitze frei zu geben. Heuer wurden die Bedingungen dafür erleichtert: Ab 32,5 Grad im Schatten kann man die Baustelle wegen "Schlechtwetters" sperren: Die Arbeiter bekommen eine Fortzahlung, das Unternehmen wird entschädigt. Leider würde diese Möglichkeit zu wenig genutzt, sagt Baugewerkschafter Andreas Huss. "Gerade in Salzburg gab es erst vereinzelt hitzefrei. Wir raten aber dringend dazu, diese Möglichkeit häufiger zu nutzen. Bei Hitze steigt die Unfallgefahr auf Baustellen deutlich."

Auf der Baustelle der Salzburger Gebietskrankenkasse nutzt man diese Möglichkeit am Donnerstag. Am frühen Nachmittag hatten die Arbeiter wegen der Hitze Feierabend. Polier Manfred Grünberger erklärt, wie er mit der Hitze am Bau umgeht:

Quelle: SN