33-Jähriger in Parsch erstochen: 34-jähriger Nachbar im April wegen Mordes vor Gericht

Weil er in den frühen Morgenstunden des 6. April 2022 in einer großen Wohnanlage in Salzburg-Parsch einen Nachbarn (33) mit wuchtigen Messerstichen vorsätzlich getötet haben soll, wird einem 34-jährigen Österreicher türkischer Herkunft am 18. April wegen Mordes in Salzburg der Geschworenenprozess gemacht.

SN/APA/GINDL Eine Kerze vor dem Wohnblock, in dem der 33-jährige Salzburger erstochen wurde.

Laut Anklage war der 15 Mal vorbestrafte 34-Jährige - er kannte das Opfer schon lange - in der Tatnacht zu diesem in die Wohnung gekommen; nach Konsum von Bier kam es den Ermittlungen nach zu einem heftigen Streit. Dabei sei der Angeklagte (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) völlig ausgerastet: Demnach versetzte er dem Opfer wuchtige Stiche in den Bauch-, Brust-, Kopf- und Rückenbereich und schlug ihm mit einem Akkuschrauber gegen Kopf und Genick. Der an Drogen gewöhnte Angeklagte stand unter Einfluss etlicher einschlägiger Substanzen (Kokain, Cannabis, suchtgifthaltige Medikamente), war aber laut Gutachten zurechnungsfähig. Der Geschworenenprozess wird von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski geleitet.