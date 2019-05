33-Jähriger schlug Fenster eines Lokals in Salzburg ein und verletzte Gäste

Für einen Randalierer endete der Abend mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, zweifacher Sachbeschädigung und Betruges.

Da kam einiges zusammen: Ein 33-jähriger Salzburger randalierte am Donnerstagabend zunächst in einem Lokal in der Elisabeth-Vorstadt. Dabei verletzte er zwei Personen. Anschließend verließ er - ohne die von ihm konsumierten getränke zu bezahlen - das Lokal. Vor der Tür beschädigte er mit einer Bierflasche ein Auto, anschließend schlug er damit die Fensterscheibe des Lokals ein - auch dabei wurden Lokalgäste verletzt.

Quelle: SN