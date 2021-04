338 Luftballone symbolisieren die Zahl der Verkehrstoten eines Jahres

Am ersten Todestag ihrer Tochter will Sabine Peterbauer die Autofahrer mit einer Aktion wachrütteln. Sie lädt am Samstag zur Mahnwache an der Unfallstelle zwischen Eugendorf und Henndorf. Jeder Luftballon steht für einen getöteten Menschen im Straßenverkehr 2020.

SN/privat Sabine Peterbauer kämpft seit dem Tod ihrer Tochter für strengere Strafen gegen Raserei.