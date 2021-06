34-jähriger Motorradfahrer bei Sturz in St. Gilgen verletzt

Am Samstag kam es zu einem Motorradunfall in St. Gilgen. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Mann ins Unfallkrankenhaus.

Der 34-jährige Flachgauer fuhr mit seinem Motorrad von St. Gilgen kommend in Richtung Mondsee. Kurz vor der oberösterreichischen Landesgrenze wollte der Mann nach links in die Kienbergwand Landesstraße einbiegen. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte über die Fahrbahn und kam an einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungshubschrauber den unbestimmten Grades verletzten Mann ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg.