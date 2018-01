3456 Kegel fielen zugunsten des TEZ

Acht Mannschaften kegelten vorige Woche um den Sieg beim ersten Medien-Kegelturnier der Salzburger Sparkasse.

Die Sparkasse lud ein und die Salzburger Medienwelt schickte Teilnehmer. Insgesamt acht Team aus Salzburger Medienhäuser kegelten vorige Woche um den Sieg beim ersten Medien-Kegelturnier auf der ASV-Sportanlage in Itzling. Nach zwei Runden, in denen sich die Kandidaten nichts schenkten, bestens begleitet von den ASV-Profis, ging letztlich das Team von Echo Salzburg als Sieger hervor - vor der Salzburg Krone und dem Salzburger Verlagshaus (Stadt Nachrichten). Jeder geworfene Kegel wurde von der Sparkasse eins zu eins in Spenden-Euro umgerechnet. So fielen an diesem Abend insgesamt beachtliche 3456 Kegel, ein Spendenscheck in dieser Höhe wurde unmittelbar darauf an Gerhard Pöttler und seine Mannschaft aus dem Tageselternzentrum (TEZ) übergeben. Nach der Siegerehrung ließ man den Abend gemütlich-sportlich bei einem Bier und einer Jause ausklingen. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr wurde den begeisterten Journalisten in Aussicht gestellt.