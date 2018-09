35.000 Euro Schaden: Polizei überführte Serieneinbrecher

Die Polizei macht einen 30-jährigen Georgier für mindestens elf Einbruchsdiebstähle in der Stadt Salzburg verantwortlich. Der Mann soll für einen Gesamtschaden von knapp 35.000 Euro gesorgt haben.

Die Vorfälle ereigneten sich demnach zwischen Ende Juli und Anfang August 2017. Der Mann war vorwiegend tagsüber in die Wohnungen eingedrungen. DNA-Spuren brachten die Polizei auf die Spur des 30-Jährigen. Laut Polizei ist der Georgier in Deutschland wegen Eigentumsdelikten bereits mehrfach amtsbekannt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg erließ einen Europäischen Haftbefehl, kürzlich klickten in Italien nun für den Mann die Handschellen. Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch in Auslieferungshaft nach Österreich.

Quelle: SN