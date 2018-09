35.000 Euro teurer Pkw aus Tiefgarage gestohlen

Dass eine Frau den Fahrzeugschlüssel ihres Autos in der Tiefgarage vergaß, wurde ihr zum Verhängnis: Denn der Wagen wurde in der Nacht gestohlen.

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch einen neuwertigen Pkw aus einer Tiefgarage in einer Wohnanlage in der Zaunergasse in Salzburg-Lehen. Denn laut Polizei vergaß die Besitzerin vergaß den Fahrzeugschlüssel in der Tiefgarage und die Unbekannten verschafften sich mit diesem Zutritt zum Fahrzeug. Die Ermittlungen laufen.

Polizeisprecherin Irene Stauffer: "Der Schaden beträgt rund 35.000 Euro." Autodiebstähle kämen in Salzburg immer wieder vor, betont sie, "Vor allem, wenn man es dem Täter leicht macht." Sie warnt daher einmal mehr: "Man sollte das Auto immer absperren, auch nur bei einem kurzen Verlassen des Fahrzeugs. Und man sollte den Schlüssel keinesfalls stecken oder irgendwo liegen lassen oder ihn ins Handschuhfach geben.



Quelle: SN