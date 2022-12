35 Einbrüche - häufig in Arztpraxen: Tennengauer Rückfalltäter erhielt vier Jahre Haft

Bis 2018 saß der mehrfach vorbestrafte, 41-jährige Tennengauer schon wegen Einbrüchen im Gefängnis. Nachdem er zwischenzeitlich bereits gut resozialisiert war, wurde er 2021 aber wieder massiv rückfällig und verübte laut Anklage wieder serienweise Einbruchsdiebstähle.

Laut Anklage brach er zwischen Herbst des Vorjahres und Juni 2022 gleich 36 Mal in diverse Firmen und Betriebe ein - häufig dabei in Arztpraxen. Bei den teils beim Versuch gebliebenen Coups, verübt im Raum Salzburg und in Oberösterreich, erbeutete der 41-Jährige rund 28.000 Euro.

Am Donnerstag, im Prozess am Salzburger Landesgericht vor Richterin Anna-Sophia Geisselhofer, war der Tennengauer - trotz ihn belastender Indizien an sämtlichen inkriminierten Tatorten - nur teilgeständig; 17 Fakten räumte er ein. "Er war schon gut resozialisiert. Dann verlor durch Corona seinen Job. Er war verzweifelt und brauchte Geld, daher ging er einbrechen", so sein Verteidiger.

Strafrahmen im konkreten Fall: sechs Monate bis 7,5 Jahre Haft

Die Richterin verurteilte den Rückfalltäter letztlich wegen 35 Einbrüchen und wegen kleinerer Verstöße gegen das Waffengesetz bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis zu 7,5 Jahren zu vier Jahren Gefängnis. Nicht rechtskräftig.

Geisselhofer führte aus, dass idente Schuhabdrücke an zahlreichen Tatorten, Farbreste eines verwendeten Geißfußes oder mehrmals auch DNA-Spuren den Angeklagten schwer belasten würden. Wie auch die Tatsache, dass das Handy des Angeklagten mehrfach nachweislich in Tatortnähe eingeloggt war.