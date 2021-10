Ein höherer Geldbetrag wurde gestohlen.

In der Nacht auf Montag kam es in einem Zug zwischen Bregenz und Salzburg zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Schlafabteil eines Wagons. Dabei wurde einer 35-jährigen Österreicherin eine Handtasche, in der sich ein höherer Bargeldbetrag befand, gestohlen. Die Tasche konnte wenig später in einer Toilette aufgefunden werden, das gesamte Bargeld aus der Tasche fehlte aber. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.