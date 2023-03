35-Jähriger "drohte" einem Rechtspfleger in Reichsbürgermanier - Schuldspruch in Salzburg

Zehn Monate bedingte Haft und dazu einen unbedingte Geldstrafe von 1440 Euro wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch und versuchter Erpressung: So lautete Montag das bereits rechtskräftige Urteil eines Schöffengerichts über einen inzwischen in Niederösterreich lebenden Salzburger (35).

Die Anklage gegen den arbeitslosen, bislang unbescholtenen Angeklagten, der von Zuwendungen seiner Familie lebt, war durchaus bemerkenswert: Auf das Schreiben eines Salzburger Diplomrechtspflegers hin, wonach gegen ihn eine Fahrnisexekution bewilligt worden sei, antwortete der 35-Jährige mit einem aus der Reichsbürger- bzw. Staatsverweigerer-Bewegung stammenden "Aufforderungsschreiben" an den Rechtspfleger: Dieser müsse erst einen "Legitimation" nachweisen, auf welchen Staat er vereidigt sei; entspreche er der Aufforderung nicht, dann werde der Angeklagte eine Schadenersatzforderungen in Höhe von sieben Millionen stellen und den Rechtspfleger in ein internationales Schuldenregister eintragen lassen - inklusive Eintragung eines Pfandrechts gegen Justizbeamten in Höhe von 700.000 Euro.

Vor dem Schöffensenat zeigte sich der Mann reuig: Er gehöre nicht zu den Staatsverweigerern und habe aufgrund seiner tristen Lebenssituation "unbedacht" gehandelt. Die Vorsitzende Richterin zum Strafmaß: "Es wird immer schwieriger, gegen staatsfeindliche Strukturen anzukämpfen. Aus generalpräventiven Gründen reicht allein eine gänzlich bedingte Haftstrafe nicht aus."