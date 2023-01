35-Jähriger soll bei der Ex-Schwiegermutter Feuer gelegt haben: Zwei Jahre Haft in Prozess in Salzburg

Für Staatsanwältin Karin Sperling liegt eine "geschlossene Indizienkette" vor, die nur den einzigen denkmöglichen Schluss zulasse: "Es war der Angeklagte, der die Tat begangen hat." Der besagte Angeklagte, ein 35-jähriger Türke, saß am Dienstag vor einem Salzburger Schöffengericht, weil er in der Nacht des 11. September beim Wohnhaus seiner Ex-Schwiegereltern in Kuchl einen - letztlich massiven - Band gelegt haben soll.

SN/freiwillige feuerwehr kuchl Bei dem Brand entstand enormer Schaden.