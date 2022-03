350 Flüchtlinge bisher in Salzburg registriert

Geflüchtete aus der Ukraine plagt die Sorge um ihre Verwandten. In Salzburg sucht man nach einem großen Quartier für kurzfristige Unterbringung.

Seit dem vergangenen Wochenende ist bei der Salzburger Messe das Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine in Betrieb. Bis Montag meldeten sich dort 350 Personen, die auch teils an Quartiere vermittelt werden konnten. 800 Plätze in organisierten Unterkünften hat das Land derzeit zur Verfügung oder in Aussicht, dazu kommen noch rund ...