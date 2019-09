36-jährige Flachauerin stürzte am Kraxenkogel in den Tod

Eine seit Mittwochabend abgängige Pongauerin wurde tot in einer Rinne ostseitig des Kraxenkogels (Radstädter Tauern) entdeckt.

Eine 36-jährige Flachauerin, die am Mittwochabend von ihrem Bruder als abgängig gemeldet worden war, wurde am Donnerstagvormittag in einer Rinne des Kraxenkogels (2436 Meter), Gemeindegebiet Flachau, tot aufgefunden.

Die Frau war am Mittwochfrüh von zu Hause mit dem Mountainbike in Richtung Flachauwinkl zur Oberennsalm (1739 m) aufgebrochen. Sie sagte, auf das Benzeck (2076m) gehen zu wollen. Am Abend war die Frau jedoch noch immer nicht heimgekehrt.

Nach Erstattung der Abgängigkeitsanzeige nahmen die Bergrettungen Flachau, Altenmarkt und Kleinarl, die Alpinpolizei St. Johann, ein Polizeidiensthundeführer mit Unterstützungen des Polizeihubschraubers sofort die Suche auf. Sie musste jedoch dunkelheitsbedingt nach Mitternacht abgebrochen werden.

Am Donnerstag um sechs Uhr setzten die Einsatzkräfte die Suche fort. Gegen neun Uhr sichtete dann die Hubschrauberbesatzung in einer Rinne ostseitig des Kraxenkogel eine offensichtlich leblose Person. Die 36-Jährige dürfte bei der Überschreitung des anspruchsvollen Kraxenkogels ausgerutscht und in der Folge vom Gipfelbereich rund 200 Meter abgestürzt sein. Dabei zog sich die Flachauerin tödliche Verletzungen zu. Die Verstorbene wurde mittels Tau vom Helikopter geborgen. Ihre Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam des RotenKreuzes betreut.

Die 36-jährige Einheimische war allein unterwegs. Fremdverschulden ist auszuschließen. An der Suchaktion waren 26 Bergretter und sieben Hundeführern sowie zehn Alpinpolizisten und letztlich zwei Polizeihubschrauber beteiligt.

Quelle: SN