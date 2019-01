36-jähriger Mann stahl 90 Kleidungsstücke in Saalfelden

Seit November waren Kleider aus dem Trocken- und Wäscheraum verschiedener Mehrparteienhäuser verschwunden. Die Polizei konnte die Tat jetzt aufklären. Der Mann ist geständig. Gründe der Tat konnte er nicht nennen.

Ein 36-jähriger Einheimischer ist verdächtig, in verschiedenen Mehrparteienhäusern in Saalfelden rund 90 Kleidungsstücke aus dem Trocken- bzw Wäscheraum gestohlen zu haben. Die Polizei in Saalfelden führte seit November umfangreiche Ermittlungen zu den Diebstählen. Der 36-Jährige ist bei einer Fremdfirma angestellt und mit der Reinigung der Mehrparteienhäuser beauftragt. Der Tatverdacht konkretisierte sich. Der Verdächtige wurde am 23. Jänner von Polizisten mit den Diebstählen konfrontiert. Der Mann zeigte sich geständig zu Diebstählen von Kleidungsstücken aus 17 Mehrparteienhäusern in Saalfelden. Er habe die Kleidungsstücke im Zuge von Innenreinigungsarbeiten in den Trockenräumen mitgenommen. Gründe für die Tat konnte der Mann nicht nennen. Die Polizisten stellten beim 36-Jährigen 90 Kleidungsstücke unterschiedlicher Größen sicher, die nach seinen Angaben gestohlen waren. In Summe handelt es sich um einen Wert im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Der Mann wird auf freien Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

