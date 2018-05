37 Autos zerkratzt: Videoüberwachung überführt 71-Jährigen

Seit zwei Jahren soll ein 71-jähriger Salzburger in Maxglan Sachbeschädigungen begangen haben. Er bestreitet die Taten, trotz Aufzeichnungen aus einer gerichtlich bewilligten Videoüberwachung und mehrerer Zeugen.

Seit zwei Jahren werden vor einem Wohnblock im Salzburger Stadtteil Maxglan immer wieder Autos zerkratzt oder Reifen aufgestochen. Insgesamt 37 Mal war das der Fall. Der Polizei gelang es nun, einen 71-jährigen Salzburger der Sachbeschädigung zu überführen. Die Fahrzeuge waren am Privat- bzw. Hausparkplatz an der Wohnadresse des Beschuldigten abgestellt. Die Autos seien unberechtigt vor dem Wohnblock gestanden, sagt der Mann. Mit Hilfe einer gerichtlich bewilligten Videoüberwachung gelangte der Mann in den Fokus der Ermittler, da er mehrfach bei den Taten gefilmt wurde. Schließlich fanden sich auch drei Zeugen, die den 71-Jährigen bei drei Straftaten beobachtet haben. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Mann bestreitet allerdings, die Taten begangen zu haben. Er wird angezeigt.

(SN)