Die Meteorologen sind sicher: Mittwoch, der 26. Juni, wird der heißeste Juni-Tag aller Zeiten in Salzburg. Schwüle 37 Grad werden erwartet - eine Belastung für Ältere, aber auch ein Traumtag fürs Baden und eine Bergtour.

35,8 Grad am 19. Juni 2013, gemessen in Golling. Das war der bisher heißeste Juni-Tag in Salzburg. Meteorologe Christian Ortner von der ZAMG Salzburg ist überzeugt, dass dieser Rekord am Mittwoch fallen wird. Er erwartet bis zu 37 Grad. Speziell ...