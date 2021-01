Erlaubt wären 100 Stundenkilometer gewesen - Zivilstreife stellte Temposünder.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist am Freitag ein 37-Jähriger auf der Westautobahn (A1) bei Wals in Salzburg unterwegs gewesen. Einer Zivilstreife fiel der Wagen auf, der mit 192 km/h in einer 100er-Zone unterwegs war. Die Beamten stellten den Temposünder. Er wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.

Quelle: APA