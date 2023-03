37-Jähriger wollte Bierfass auf seine damalige Freundin werfen - Prozess in Salzburg

Das Verfahren gegen den 37-Jährigen wurde am Salzburger Landesgericht abgeführt.

Ein Kroate (37) hatte seine - nun ehemalige - Flachgauer Partnerin laut Anklage im Februar 2022 mit einem Holzstuhl attackiert und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem versuchte er, ein leeres Bierfass auf sie zu werfen, was Bekannte der Freundin verhindern konnten. Bereits zuvor habe der Kroate, der mit der Frau offenbar in einer hochtoxischen Beziehung lebte, mehrmals ihre Bankomatkarte gestohlen und damit Geld behoben; später bedrohte er sie laut Anklage auch noch.

Am Donnerstag stand der 37-jährige Mann (Verteidiger: RA Klaus Waha) nun vor einem Salzburger Schöffensenat. Dieser verurteilte den ein Mal einschlägig vorbestraften Kroaten zu 15 Monaten teilbedingter Haft (rechtskräftig); den unbedingt verhängten Teil in der Höhe von zweieinhalb Monaten hat der Angeklagte bereits in U-Haft abgesessen.