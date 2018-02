38-Jähriger bedrohte Familie mit Revolver: teilbedingte Haft

Neun Monate teilbedingte Haft, davon einen Monat unbedingt: So lautete kürzlich am Landesgericht das bereits rechtskräftige Urteil gegen einen 38-jährigen Serben, der im Jänner in der Stadt Salzburg gleich vier Personen mit einem Revolver bedroht hatte. Laut Strafantrag von Staatsanwalt Andreas Winkler stand die Tat im Zusammenhang mit offenen Lohnforderungen des Serben - er hielt demnach die Waffe gezielt in Richtung seines Arbeitgebers und weitere Familienmitglieder von diesem.

Der zwei Mal vorbestrafte Angeklagte, verteidigt von RA Klaus Waha, zeigte sich vor Richter Christian Hochhauser im wesentlichen geständig. Anwalt Waha im Schlussplädoyer: "Mein Mandant ist schuldeinsichtig. Natürlich darf man das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen."





