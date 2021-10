380 Gstanzln aus Abersee zusammengefasst

In einem Buch hält der Aberseer Museumsverein eine Auswahl von Gstanzln für die Nachwelt fest.

Die vierzeiligen Reime, die mit Witz und Spott nicht sparen, werden im Aberseegebiet beim Volkstanz oder beim geselligen Beisammensein im Wirtshaus oder bei Feiern gerne gesungen. "Wir haben aber gemerkt, dass die Gstanzln nicht mehr ganz so oft gesungen werden. Damit sie nicht in Vergessenheit geraten, wollten wir - vom Aberseer Museumsverein - eine Auswahl in Buchform festhalten", berichtet Kustos Stefan Eisl.

Über 400 Gstanzln wurden eingereicht

Nach einem Aufruf bei einem Vereinssonntag kam es zu ...