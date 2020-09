380-kV-Gegner im Hungerstreik

Gruppe von Kabelbefürwortern nächtigt auf dem Mozartplatz.

Um ihrer Forderung nach einer Verlegung der geplanten 380-kV-Stromleitung in Salzburg unter die Erde Nachdruck zu verleihen, geht eine Gruppe von Freileitungsgegnern in Hungerstreik. Ab Donnerstag vormittag werde "eine kleine Gruppe von Menschen" am Mozartplatz auf unbestimmte Zeit keine Nahrung zu sich nehmen, teilte die Bürgerbewegung "Fairkabeln" mit. Die Protestierenden rund um die Veterinärmedizinerin Dr. Eva Wimmer werde in Zelten nächtigen und wird dabei von der Bürgerbewegung unterstützt, teilte deren Obmann Franz Fuchsberger den SN mit.

Zu diesem Mittel habe die Protestgruppe "die Ohnmacht und das blanke Entsetzen über das rücksichtslose und massive Vorgehen der Projektbetreiber Verbund AG und APG beim Vorantreiben der Enteigungsprozesse, Bauarbeiten und Waldrodungen" im Zuge der 380-kV-Freileitung in Salzburg bewogen.

Fuchsberger plädiert dafür, ein in den nächsten Wochen erwartetes Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts abzuwarten, das als letzte Instanz den vor einem Jahr erteilten Baubescheid aufheben könnte. Allerdings haben die Projektbetreiber schon mit dem Bau begonnen, die ersten Masten werden bereits errichtet.