Demonstranten hinderten Forstarbeiter neuerlich an Fällungen im Wald bei Bad Vigaun. Nach den Besitzstörungsklagen kam keine einvernehmliche Lösung zustande.

Mit einer Menschenkette verhinderten einige Dutzend Gegner der 380-kV-Freileitung am Montag früh neuerlich Schlägerungen in einem Wald der Bundesforste in Bad Vigaun. Wenig später gab es am Bezirksgericht in Hallein eine weitere Verhandlung gegen acht Waldbesetzer wegen Besitzstörungsklagen des Projektbetreibers ...