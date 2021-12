Dem Ungarn wurde der Führerschein abgenommen.

Am Sonntagabend lenkte ein 39-jähriger ungarischer Staatsangehöriger seinen Pkw in Radstadt stadtauswärts. Im Zuge eines Linksabbiegevorganges prallte er mit seinem Fahrzeug gegen ein stadteinwärts fahrendes Streufahrzeug. Der Alkotest des 39-Jährigen ergab 1,78 Promille. Dem ungarischen Staatsangehörigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.