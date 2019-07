4,5 Tonnen Müll aus Salzburgs Seen getaucht

Jährlich holen die Salzburger Umwelt- und Abfalltaucher rund eine Tonne Müll aus den Salzburger Seen. Dabei gibt es auch skurrile Funde.

Ehrenamtliche tauchen jedes Jahr in Salzburgs Seen und fischen Müll wieder nach oben. Sascha Krüger, Obmann der Salzburger Umwelt- und Abfalltaucher, Konny Steidl, Jacqueline Kampner und Alexander Stinglmair waren kürzlich im Wolfgangsee in 15 Metern Tiefe unterwegs. Dabei dauert es nicht lang, bis die Sportler genügend Müll gefunden haben. Nur 20 Minuten Bruttotauchzeit, zehn Minuten netto und Wasser, und die Säcke sind schon voll. 77 Kilogramm Müll sammeln die vier Ehrenamtlichen binnen zehn Minuten. Die sechs Netze sind voll mit alten Dosen, Schuhen, Flaschen und einem alten Stromzähler. Meistens schlummern diese Gefahren jahrzehntelang unter Wasser, "aber heute war auch eine relativ neue, zerbrochene Glasflasche dabei. Ziemlich nah am Ufer eine echte Gefahr und natürlich nicht schön", so Sascha Krüger. Auch Altlasten oder skurrile Funde sind oft dabei. Sascha Krüger: "Es war früher durchaus üblich, vor allem in entlegenen Gemeinden, den Abfall im Winter auf das Eis zu bringen und dann einfach zu warten, bis sich sozusagen das Problem von selber löst, aus den Augen aus dem Sinn. Deswegen finden wir oft sehr alten Müll, Dosen zum Beispiel, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt." Dabei bleibt es aber nicht. Die Umwelttaucher bringen alles zu Tage, von Autoreifen über Einkaufswagerl und Fahrräder bis hin zu Tresoren. "Leider immer leer", lacht das Team.

"Unsere Seen nicht in Müllhalden verwandeln"

Umweltreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) warf einen erstaunten Blick in die vollen und schweren Netze: "Unglaublich, was da alles zu Tage kommt. Ich bin froh, dass das Bewusstsein, unsere Seen nicht in Müllhalden zu verwandeln, heute einfach ein besseres ist. Unsere Seen sind wunderschön, und das Wasser hat Topqualität, aber unser Umweltbewusstsein war nicht immer so stark, da unten schlummern doch einige Altlasten. Daher bin ich den Taucherinnen und Taucher sehr dankbar für ihren unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz", sagt Schellhorn.

Das Interesse der Badegäste, wenn die Umwelttaucher ihre "Beute" am Ufer wiegen, ist jedenfalls enorm. "Viele kommen und fragen, was wir heraufgeholt haben. Wir zeigen das gerne her, weil auch das bewusst macht, wie wichtig es ist, unsere Seen sauber zu halten", sagen Sascha, Jaqueline, Alexander und Konny nach der erfolgreichen Unterwassersuche.

16 Taucher aktiv

Der Verein Österreichische Umwelt- und Abfalltaucher hat eine Landesgruppe in Salzburg und eine in Tirol. In Salzburg sind zirka 16 Taucher, die aktiv den Müll aus dem Wasser holen. Pro Jahr sind das 800 bis 1000 Kilogramm. Seit der Gründung des Vereins 2014 wurden 4,5 Tonnen Müll bei zirka acht bis zwölf Tauchaktionen pro Jahr heraufgeholt.



