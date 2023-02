40-Jähriger drohte auf der Polizeidirektion Salzburg mit erfundener Waffe

Gleich zweimal binnen sechs Stunden hat es an der Aribonenstraße in Salzburg-Liefering Brandeinsätze für die Feuerwehren gegeben - und zwar wegen der selben Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Der Sachschaden …

Das Mahnmal für die Opfer der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus beim Schwarzgrabenweg in Salzburger Stadtteil Leopoldskron ist neuerlich stark beschädigt worden, dies bestätigte die Polizei …

Wirtschaft

Am 11. und am 18. Februar starten und landen die meisten Flugzeuge in Salzburg. In Summe sind es mehr als 200 Flugbewegungen pro Tag. Die Delle durch Corona ist damit (fast) ausgeglichen. Personell ist der …