40-Jähriger nach Attacke auf Radfahrer in Altenmarkt festgenommen

Ein Obdachloser hatte sich bedroht gefühlt und einen Steirer krankenhausreif geprügelt. Im Pongau wurde der 40-Jährige nun aufgegriffen.

Nach der Attacke auf einen Radfahrer am Montag im obersteirischen Schladming hat die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen 40-jährigen Verdächtigen im Raum Altenmarkt im Pongau festgenommen. Der Rumäne, der seit Jahren auf der Straße lebt, gab an, dass er sich von dem Radfahrer bedroht gefühlt habe. Dieser sei nämlich sehr knapp an ihm vorbeigefahren. Darum habe er auf ihn eingeschlagen und eingetreten, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Der 60-jährige Südoststeirer war am Montag am Ennsradweg (R7) von dem zunächst unbekannten Täter vom Rad gerissen worden. Danach schlug und trat der Mann auf den Radfahrer ein. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Angreifer machte sich davon und flüchtete durch die Enns in ein bewaldetes Gebiet in Richtung Salzburg.

Nach der Veröffentlichung eines Fotos, das den Verdächtigen zeigte, wurde jemand aus der Bevölkerung auf den Mann im Raum Altenmarkt aufmerksam und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den Rumänen daraufhin fest. Er wird nun in die Justizanstalt Leoben gebracht und wird sich wohl wegen schwerer Körperverletzung verantworten müssen.