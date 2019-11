400 Einsatzkräfte nach starken Regenfällen im Pinzgau und Pongau

Im Pinzgau und Pongau waren in der Nacht auf Samstag 17 Feuerwehren an 44 Einsatzstellen mit 400 Einsatzkräften im Einsatz. Überflutungen, Murenabgänge und Keller auspumpen waren die Hauptursachen. Am Samstagvormittag beruhigte sich die Lage.

Starke Regenfälle in der Nacht auf Samstag führten zu Teilvermurungen von Straßen. Betroffen war die B311 zwischen Bruck (Gries) und Taxenbach sowie das Raurisertal. Zur Zeit sind die Stellen passierbar, aber erschwert. Hauptsächlich wurden in den Bereichen Zell am See, Taxenbach und Bruck Keller ausgepumpt, Verklausungen von Bächen und Muren beseitigt. Auch im Gasteinertal und Hüttschlag gab es Einsätze. "Die Lage hat sich nun beruhigt", sagte ein Sprecher der Landesfeuerwehrzentrale den SN. Am Samstagvormittag war die Feuerwehr nur noch in Bad Hofgastein und Hüttschlag im Einsatz. Für die Nacht auf Sonntag wurden wieder starke Regenfälle angekündigt. "Wir sind vorbereitet und werden unsere Einsatzkräfte in der kommenden Nacht gegebenenfalls wieder verstärken", sagte der Sprecher.

