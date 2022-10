400-Jahr-Jubiläum endete mit großem Festakt

Für die Paris-Lodron-Universität Salzburg stand 2022 ganz im Zeichen des 400-Jahr-Jubiläums. Am Dienstag wurde der Schlusspunkt mit einem Festempfang in der Großen Universitätsaula gesetzt. Rektor Hendrik Lehnert begrüßte hochrangige Gäste aus Politik, Kunst und Kultur. Auch Nachfahren von Paris Lodron waren aus Italien angereist. Der Leiter des Universitätsrats, Georg Lienbacher, begann seine Rede mit Kritik. In Richtung Bildungsminister Martin Polaschek bemängelte er eine fehlende Autonomie der Universitäten in Österreich. "Martin, da wirst du mir jetzt böse sein, aber von der Autonomie ist nicht mehr viel übrig." Bürgermeister Harald Preuner merkte in seiner Rede an, dass er sein Studentenleben noch sehr gut in Erinnerung habe. "Details will ich aber nicht nennen", meinte das Stadtoberhaupt und brachte damit das ganze Publikum zum Lachen.