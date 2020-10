400 Millionen Flaschen aus Altplastik in Umlauf gebracht

Am Standort Hallein stellt das Unternehmen Werner & Mertz unter anderem Produkte der Marken Frosch, Erdal und "green care professional" her - verpackt in Flaschen aus Altplastik. Diese hat mittlerweile eine rekordverdächtige Anzahl erreicht.

SN/sw/maislinger Werner-&-Mertz-Geschäftsführer Ingo Frank.