41-Jähriger leugnet Raub an 88-jähriger Salzburgerin

Polizei: Mann folgte der Seniorin und entriss ihr die Handtasche.

Bereits am 18. Februar wurde ein 41-jähriger Mann festgenommen, der am 10. Februar einer 88-jährigen Pensionistin in Salzburg- Itzling die Handtasche geraubt haben soll. Das meldete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Die Festnahme des tatverdächtigen Salzburgers war in seiner Wohnung in Itzling erfolgt. Der Mann zeigt sich bisher nicht geständig. Er sitzt in der Justizanstalt.

Damals, am Vormittag des 10. Februar, war ein Unbekannter der 88-Jährigen gefolgt, als sie auf dem Heimweg war. Kurz vor dem Hauseingang entriss er ihr die Handtasche. Während der Flucht nahm der Täter die Geldtasche mit Bargeld heraus und warf die Tasche weg.