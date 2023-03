42-Jährigen erstochen: U-Haft über geständigen Ungarn verhängt

Nach der tödlichen Bluttat in Henndorf am Montagmorgen ist am Mittwoch über den 34-jährigen Ungarn U-Haft verhängt worden. Der Mann hat gestanden, in den frühen Morgenstunden einen 42-jährigen Rumänen erstochen zu haben.

BILD: SN/ANNA BOSCHNER In diesem Haus kam es am Montagmorgen zu der Gewalttat. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber noch am Vormittag von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.

Der 34-jährige Mann hat die Tat bereits gestanden. Am Mittwoch wurde nun U-Haft verhängt. Es läge Flucht- und Tatbegehungsgefahr vor, heißt es in der Begründung des Haftrichters. Der Beschuldigte verzichtete auf Rechtsmittel gegen die U-Haft-Verhängung. Der Ungar soll am Montagmorgen um kurz vor sechs Uhr mehrmals auf einen 42-jährigen Rumänen eingestochen haben. Die Tat ereignete sich in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Ortszentrum von Henndorf. Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Polizei versuchten noch, den 42-Jährigen zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr dessen Tod feststellen. Der Tat dürfte ein Streit vorausgegangen sein. Zum genauen Motiv machte die Polizei aber bisher keine weiteren Angaben. Täter und Opfer haben sich gekannt.

Podcast "Tatort Salzburg"