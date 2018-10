42-Jähriger ging mit Barhocker auf Kellnerin los

Der Mann begann zu randalieren, weil die Kellnerin zusperren wollte. Auch seine Frau und sein Sohn konnten ihn nicht beruhigen. Polizisten mussten den Gast mit Gewalt fixieren.

In der Nacht auf Mittwoch begann ein 42-jähriger Mann aus dem Kosovo in einem Lokal in Salzburg-Liefering zu randalieren, als die Kellnerin die Gastsätte schließen wollte. Der Mann aus dem Kosovo warf zunächst Gläser zu Boden und beschimpfte die Kellnerin. Die Gattin und der Sohn des Mannes waren ebenfalls in dem Lokal. Sie konnten ihn nicht beruhigen. Als der 42-jährige mit einem Barhocker auf die Kellnerin losging, alarmierte diese die Polizei. Die Beamten hielten den Mann schließlich zurück, als er über die Bar auf die Kellnerin losgehen wollte. Der Randalierer versuchte sich erst loszureißen, dann versuchte er, die Polizisten zu treten. Die Beamten drückten den Mann schließlich zu Boden und nahmen ihn fest. Er wird wegen gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Polizisten wurden nicht verletzt.

Quelle: SN