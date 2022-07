43-Jähriger bei Lkw-Absturz in Rauris schwer verletzt

Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins UKH Salzburg geflogen.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 43-jähriger Pongauer mit einem 3-achsigen Lastkraftwagen, der mit Schotter beladen war, auf dem Güterweg "Rettenegg" bergauf. Bei dieser Fahrt kam dem Lastkraftwagenfahrer ein Pkw entgegen. Der Lenker des Lkw fuhr hierbei an den äußerst rechten Rand des Güterwegs, wodurch ein Teil der Schotterstraße wegbrach und der Lastkraftwagen einige Meter talabwärts über eine Böschung stürzte. Der Lkw kam am Dach zum Liegen, der Fahrzeuglenker wurde aus der Kabine geschleudert bzw. versuchte selbst aus dem Fahrzeug zu springen. Der 43-jährige Pongauer kam mehrere Meter unterhalb des Fahrzeugs mit schweren Kopfverletzungen zum Liegen.

Der bergabfahrende Pkw-Lenker konnte den Absturz im Rückspiegel seines Fahrzeuges beobachten und leistete sofort Erste Hilfe. Der schwerverletzte Pongauer wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Ein Alkomattest war beim Lkw-Lenker wegen der schweren Verletzungen nicht möglich. Mit dem Autolenker wurde ein Alkomattest durchgeführt, der 0,8 Promille ergab. Dem 75-jährigen Pkw-Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die freiwillige Feuerwehr Rauris sicherte den Lkw gegen weiteres Abrutschen und umkippen. Außerdem wurden etwa 100 Liter Hydrauliköl aufgefangen. Der Lastkraftwagen wird voraussichtlich am Mittwoch (20.Juli 2022) von der Firma des Zulassungsbesitzers selbst geborgen.