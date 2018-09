43-Jähriger wegen versuchten Mordes in Salzburg vor Gericht

Ein 43-Jähriger hat sich am Montag wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenengericht in Salzburg verantworten müssen. Er soll am 14. Oktober 2017 einem Türsteher in einem Nachtlokal in der Stadt Salzburg mit einem Messer zweimal in den Rücken gestochen und zumindest bedingt den Tod des Mannes in Kauf genommen haben. Der Angeklagte bekannte sich nur zu einer Körperverletzung für schuldig.

SN/robert ratzer Symbolbild.