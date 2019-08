44-jährige Alkolenkerin prallte in Saalfelden gegen Brückengeländer

Eine 44-jährige alkoholisierte Lenkerin ist Samstagabend in Saalfelden im Pinzgau mit ihrem Wagen gegen ein Brückengeländer geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug wieder auf die Straße katapultiert und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit uns ins Spital gebracht, berichtete die Polizei.

Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf einem Verbindungsweg in den Straßengraben geraten. Dabei fuhr sie rund 20 Meter den Straßengraben entlang und kollidierte anschließend mit einem Brückengeländer. Das Auto wurde dadurch wieder auf die Straße katapultiert und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin wurde im Wrack eingeklemmt und mit schwerem Gerät von der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden befreit. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 1,44 Promille.

In Oberndorf im Flachgau verunfallte in der Nacht auf Sonntag ein 25-jähriger Alkolenker mit 1,22 Promille. Der Mann aus der Stadt Salzburg war nach dem Besuch des Hallwanger Waldfestes mit seinem Auto auf der B 156 von Richtung Salzburg kommend in Richtung Lamprechtshausen unterwegs.

Unmittelbar nach der Kreuzung Oberndorf Süd prallte der Alkolenker mit dem Wagen rechts gegen die auf der dortigen Brücke befindlichen Leitblanke und kam dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein weiterer Alkolenker beschäftigte die Polizei am Samstagabend in Fusch an der Großglocknerstraße im Pinzgau. Die Beamten entdeckten nach einer Anzeige einen offensichtlich Betrunkenen, der gerade dabei war, einen platten Reifen seines Wagens zu wechseln. Der 36-Jährige war zuvor an einen Randstein gefahren. Er hatte 1,96 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.

Quelle: APA